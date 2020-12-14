В Рязани разработают новую схему движения общественного транспорта

Николай Любимов отметил, что сообщения жителей в социальных сетях помогают быстро реагировать на проблемные места в организации движения общественного транспорта.

В Рязани разработают новую схему движения общественного транспорта. Об этом заявил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря. По его словам, сейчас идут исследования пассажиропотока на каждом маршруте.

«Эта работа проводится, чтобы мы могли четко знать, в какие интервалы, на каком маршруте, какой вместимости требуются транспортные средства. Работа ведется блоками, что позволяет по мере получения информации исправлять недостатки. Вопрос общественного транспорта архиважный и очень непростой», — сказал губернатор.

Николай Любимов отметил, что сообщения жителей в социальных сетях помогают быстро реагировать на проблемные места в организации движения общественного транспорта.