В Рязани прошли Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе

Турнир посвятили памяти старшего лейтенанта Валентина Костянникова, офицера десантного училища. Участниками соревнований 160 спортсменов из 22 регионов.

С 11 по 13 декабря в рязанской Академии единоборств прошли Всероссийские соревнования по спортивной борьбе в дисциплине «греко-римская борьба». Турнир посвятили памяти старшего лейтенанта Валентина Костянникова, офицера десантного училища.

Участниками соревнований 160 спортсменов из 22 регионов. Места распределились следующим образом:

весовая категория 55 кг: 1 место — Анисджон Бозоров (Московская область); 2 место — Ибрагим Далаев (Тамбовская область); 3 место — Махран Джамулаев (Чеченская республика); 3 место — Михаил Шелякин (Московская/Мурманская область);

весовая категория 60 кг: 1 место — Анвар Аллахьяров (Московская область); 2 место — Гусейн Гусейнов (Владимирская/Иркутская область); 3 место — Андрей Коноплев (Владимирская область); 3 место — Сергей Курдогло (Москва);

весовая категория 63 кг: 1 место — Александр Пастушенко (Владимирская область); 2 место — Муслим Исаев (Чеченская республика); 3 место — Алексей Власов (Московская область); 3 место — Январ Аллахьяров (Московская область);

весовая категория 67 кг: 1 место — Абу-Муслим Амаев (Чеченская республика); 2 место — Турпал Исаев (Чеченская республика); 3 место — Адам Гаужев (Московская область/Кабардино-Балкарская республика); 3 место — Артем Ерохин (Рязанская/Московская область);

весовая категория 72 кг: 1 место — Ирисхан Ахсулатнов (Чеченская республика); 2 место — Эрнес Каримов (Республика Крым г. Севастополь); 3 место — Константин Крючков (Московская область); 3 место — Никита Ольхин (Московская область);

весовая категория 77 кг: 1 место — Умар Гулаев (Чеченская республика); 2 место — Заур Кертанов (Московская область); 3 место — Антон Петров (Москва); 3 место — Дмитрий Шакуров (Воронежская область);

весовая категория 82 кг: 1 место — Хамид Исаев (Чеченская республика); 2 место — Егор Кадиров (Московская область); 3 место — Дмитрий Спаскин (Красноярский край); 3 место — Рубен Хачатрян (Московская область);

весовая категория 87 кг: 1 место — Тембулат Абазов (Владимирская область/Кабардино -Балкарская республика); 2 место — Магомедгаджи Раджабов (Московская область); 3 место — Савелий Борисов (Владимирская область); 3 место — Умар Ядаев (Чеченская республика);

весовая категория 97 кг: 1 место — Никита Метлин (Владимирская область); 2 место — Даниил Круглик (Москва); 3 место — Темиркан Хахоков (Владимирская область/Кабардино -Балкарская республика); 3 место — Магомед Киязов (Московская область);

весовая категория 103 кг: 1 место — Марат Кампаров (Москва /Кабардино-Балкарская республика); 2 место — Александр Шапошников (Московская область); 3 место — Магомед Хаджиев (Чеченская республика); 3 место — Альберт Булацев (Московская область).



Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами соответствующих степеней, а также ценными призами от спонсоров.

Турнир прошел в Рязани в пятый раз, его организовали Федеральное агентство по делам молодежи, правительства региона, минспорт области, Федерации спортивной борьбы региона. Спонсорами стали ПАО «Ростелеком», ООО «Спортмастер», ООО «Альтернативные системы», АО «Ленлифт», ООО «Единый центр домостроения», Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Кутузовская», ООО «Веда-Хаус», ООО «Электросвязь».