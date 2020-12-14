В России остановят рост цен на сахар и подсолнечное масло

В России на время заморозят цены на сахар и подсолнечное масло. До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями и розничными сетями. Мера будет действовать до конца марта 2021 года.

В России на время заморозят цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает РИА Новости.

«До 20 декабря будут заключены соглашения между производителями и розничными сетями. Соглашения предусматривают снижение цен производителями при поставке в розничные сети и ограничении розничной цены федеральными и региональными торговыми сетями», — заявил министр экономического развития Максим Решетников. Мера будет действовать до конца марта 2021 года.

Напомним, на прошлой неделе Путин обратил внимание на подорожание продуктов массового спроса и потребовал оперативно решить вопрос с ценами. Премьер-министр Мишустин тоже раскритиковал ответственных за рост цен управленцев.