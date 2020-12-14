В России могут заморозить цены на сахар и масло

Ранее Владимир Путин отругал министров из-за скачка цен на продукты. Российские ретейлеры пообещали продавать продукты по доступным ценам.

В России могут заморозить цены на сахар-песок и подсолнечное масло. С таким предложением к Правительству выступят Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС, пишут « Известия » со ссылкой на источники.

Ведомства предполагают, что с 1 января до 1 апреля необходимо зафиксировать верхние пределы цен в 36 рублей за килограмм сахара, приобретаемый у производителя, и в 45 рублей за килограмм сахара, покупаемый в розницу. Цены на масло должны быть 95 и 110 рублей за литр соответственно.

Ранее Владимир Путин отругал министров из-за скачка цен на продукты. Российские ретейлеры пообещали продавать продукты по доступным ценам.