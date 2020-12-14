В регионе появился Региональный центр внедрения

Рязанская область стала одним из трех регионов России, где в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» создан такой центр.

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области информирует о создании Регионального центра внедрения, предназначенного для разработки и тиражирования лучших практик реализации Единых требований к организации деятельности органов службы занятости населения, утвержденных приказом Минтруда РФ.

Рязанская область стала одним из трех регионов России, где в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» создан такой центр.

Основной задачей региональных центров внедрения Единых требований является разработка и реализация комплексов услуг, для граждан и работодателей в рамках «жизненных» и «бизнес-ситуаций».

На текущий момент в Рязанской области реализованы четыре комплекса услуг: в составе «жизненных ситуаций» это «граждане, ищущие работу» и «содействие самозанятости», в составе «бизнес-ситуаций» — «создание малого предприятия» и «инвестиционный проект».

Совместная деятельность Региональных центров внедрения позволит не только разрабатывать и апробировать такие комплексы услуг, но и тиражировать их в другие регионы.