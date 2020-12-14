В работе сервисов Google произошел сбой

Пользователи популярных интернет-ресурсов столкнулись с проблемами в работе сервисов компании Google. Проблемы возникли у пользователей, попытавшихся зайти на многие сайты корпорации. В том числе Youtube и Gmail. По официальным данным проблемы посещения ресурсов зафиксированы в России, Германии, Великобритании, Италии и других европейских странах.

Пользователи популярных интернет-ресурсов столкнулись с проблемами в работе сервисов компании Google. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщило РИА Новости.

Проблемы возникли у пользователей, попытавшихся зайти на многие сайты корпорации. В том числе Youtube и Gmail. По официальным данным проблемы посещения ресурсов зафиксированы в России, Германии, Великобритании, Италии и других европейских странах. Порядка 86% пользователей Google не смогли войти в учетную запись, а 13% - воспользоваться поиском.

Проблемы возникли и у тех, кто работал с почтой от Google. Около 76% пользователей пожаловались на сложности с входом в учетную запись.

Сообщения на почту не доходили 17% человек. О неполадках с YouTube сообщили 49% посетителей. Чуть меньше — 45% рассказали о возникновении сложностей при просмотре видео.

Не смогли авторизоваться на сайте четыре процента пользователей.