В Правительстве не обсуждают введение жесткого новогоднего карантина

В Кремле не рассматривают введение жесткого карантина на новогодние праздники. Ранее в СМИ появилась информация, что власти рассматривают данный вариант.

В Кремле не рассматривают введение жесткого карантина на новогодние праздники. Об этом в понедельник, 14 декабря, рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские власти рассматривают вариант введения жестких ограничений на новогодние праздники по образцу западных стран. Отмечалось, что таким образом планируется бороться с распространением коронавируса.