В Новомичуринске за ночь сгорели две брошенных машины

Во дворах двух разных домов сгорели «четверка» и «шестерка». Соседи и очевидцы рассказали, что первый автомобиль хозяин бросил около семи лет назад, второй — не меньше двадцати лет назад.

В Новомичуринске за ночь сгорели две брошенных машины. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает издательство «Пресса».

Во дворах двух разных домов сгорели «четверка» и «шестерка». Соседи и очевидцы рассказали, что первый автомобиль хозяин бросил около семи лет назад, второй — не меньше двадцати лет назад.

«Новомичуринцы гадают, что за „санитары“ поработали в эту ночь в городе. Полиция проводит проверку», — отмечает «Пресса».