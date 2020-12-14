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В Михайловском районе сняли на видео необычное природное явление
Это природное явление встречается в природе не часто. Кристаллы высотой до 10 сантиметров образуются на поверхности тонкого слоя льда.

Жительница села Березово Михайловского района сняла на видео ледяные «цветы», которые образовались на замерзшей на реке. Ролик женщина опубликовала в соцсетях.

Ранее такие цветы сфотографировали в Касимове.

Это природное явление встречается в природе не часто. Кристаллы высотой до 10 сантиметров образуются на поверхности тонкого слоя льда.