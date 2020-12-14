В Кораблине устроили погоню за пьяным подростком на «семерке»
На выходных сотрудники вневедомственной охраны заметили на улице Маяковского «семерку», которая ехала по «спутанной траектории» и создавала аварийную обстановку на дороге.
В Кораблине устроили погоню за пьяным подростком на ВАЗ-2107. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
На выходных сотрудники вневедомственной охраны заметили на улице Маяковского «семерку», которая ехала по «спутанной траектории» и создавала аварийную обстановку на дороге. На требования остановиться водитель не отреагировал и, уходя от преследования, свернул в поле.
Росгвардейцы задержали нарушителя — пьяного 17-летнего подростка без «прав», его передали полиции.
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