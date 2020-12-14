В Касимовском районе подросток на «девятке» врезалась в дерево

За рулем была 16-летняя жительница Касимова без «прав». Пострадали трое.

В воскресенье, 13 декабря, в деревне Лощинино Касимовского района произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 18:45 «ВАЗ-2109» вылетел в кювет и врезался в дерево. За рулем была 16-летняя жительница Касимова без «прав», она превысила скорость и не справилась с управлением.

В результате пострадали водитель и две ее 18-летние пассажирки, их госпитализировали.