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В Иркутской области на пожаре погибли женщина и двое ее детей
В Иркутской области возбуждено дело о смерти на пожаре женщины и двоих детей. Погибли 29-летняя женщина и дети в возрасте одного и трех лет. Из дома спасся 9-летний мальчик.

В Иркутской области возбуждено дело о смерти на пожаре женщины и двоих детей. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает региональный СК.

В ночь на 14 декабря в частном доме произошел пожар. Когда его тушили, обнаружили тела 29-летней женщины и детей в возрасте одного и трех лет. По предварительным данным, из дома спасся 9-летний мальчик. Семья была неблагополучной, причина возгорания устанавливается.

По статье 109 УК (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) возбуждено уголовное дело.