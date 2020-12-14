В аварии на Касимовском шоссе пострадал годовалый ребенок

Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД. Ранее с места ДТП появилось видео.

В аварии, которая произошла вечером 13 декабря на Касимовском шоссе, пострадал маленький ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 21-летний рязанец на Opel Astra на регулируемом перекрестке столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 27-летнего водителя, который ехал во встречном направлении.

В результате пострадали двое пассажиров Hyundai — 27-летний мужчина и полуторагодовалый ребенок, им оказали медпомощь.

Ранее с места ДТП появилось видео.