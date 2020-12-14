В 42 рязанских школах ввели карантин
По данным на 9:00 понедельника, 14 декабря, в Рязанской области зарегистрировано 15 692 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.
По данным на 9:00 понедельника, 14 декабря, в Рязанской области зарегистрировано 15 692 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Из-за этого в 70 образовательных учреждениях региона ввели карантин. Ограничительные меры действуют в 20 детсадах, 42 школах, 5 ссузах и 3 вузах.