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Умер первый замглавы администрации Рязанской области
Суменкову было 82 года. Награжден Орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР», медалью Петра Великого «За трудовую доблесть», серебряной медалью академика Уткина «Во славу родной земли».

Умер первый замглавы администрации Рязанской области, Почетный гражданин Касимовского района Александр Суменков. Он скончался 2 декабря, сообщили в администрации Касимова.

Суменкову было 82 года. Он преподавал в Касимовском индустриальном техникуме, занимал руководящие должности на Гусевском заводе «Сельхозоборудования», в касимовском автотранспортном предприятии.

В 1971 году был выдвинут в аппарат Касимовского горкома КПСС, прошел путь от инструктора до первого секретаря Касимовского горкома партии. В 1985 году назначен заведующим организационным отделом Обкома партии Рязанской области, затем стал заместителем главы областной администрации.

Награжден Орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За преобразование Нечерноземья РСФСР», медалью Петра Великого «За трудовую доблесть», серебряной медалью академика Уткина «Во славу родной земли».