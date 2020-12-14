У рязанки украли золотые украшения на сто тысяч

33-летняя женщина не сразу заметила пропажу части украшений из своей шкатулки. В последнее время она не теряла ключи от квартиры, следов взлома на замке оперативники не нашли.

У рязанки украли золотые украшения на сто тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

33-летняя женщина не сразу заметила пропажу части украшений из своей шкатулки. В последнее время она не теряла ключи от квартиры, следов взлома на замке оперативники не нашли.

Недавно к хозяйке в гости приходила 25-летняя подруга.

«Эта рязанка проживала неподалеку от пострадавшей. Интуиция подсказала полицейским, что именно эта женщина причастна к краже. Причем, это ощущение появилось одновременно у двоих оперативников. Они отметили для себя эту рязанку, не сговариваясь», — поделилась подробностями расследования пресс-служба.

Гостья сперва отрицала причастность к краже, но потом созналась. Она продала украденные украшения.

На женщину завели дело по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Ей грозит до пяти лет тюрьмы.