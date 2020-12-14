Телефонные мошенники украли у двух рязанок более 220 тысяч
Незнакомцы звонили женщинам и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, просили озвучить данные карт и выполнить определенные указания. Рязанок уверяли, что это поможет сберечь их накопления от мошенников.
Телефонные мошенники украли у двух рязанок более 220 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 14 декабря,
Незнакомцы звонили женщинам и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, просили озвучить данные карт и выполнить определенные указания. Рязанок уверяли, что это поможет сберечь их накопления от мошенников.
В результате у 64-летней рабочей пропали 100 тысяч, у 69-летней пенсионерки — более 122 тысяч.
Полиция завела дела по части 2 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.
Оперативники выяснили, что к мошенничествам причастные разные люди.