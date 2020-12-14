Телефонные мошенники украли у двух рязанок более 220 тысяч

Незнакомцы звонили женщинам и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, просили озвучить данные карт и выполнить определенные указания. Рязанок уверяли, что это поможет сберечь их накопления от мошенников.

Телефонные мошенники украли у двух рязанок более 220 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Незнакомцы звонили женщинам и, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, просили озвучить данные карт и выполнить определенные указания. Рязанок уверяли, что это поможет сберечь их накопления от мошенников.

В результате у 64-летней рабочей пропали 100 тысяч, у 69-летней пенсионерки — более 122 тысяч.

Полиция завела дела по части 2 статьи 159 УК. Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.

Оперативники выяснили, что к мошенничествам причастные разные люди.