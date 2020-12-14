Студенты РГАТУ стали третьими в России, защитив проект по инклюзивному волонтерству

10-11 декабря в рамках Всероссийского слета волонтеров состоялась онлайн-защита проектных работ. Их представили более 50 университетов страны.

Студентов факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования Рязанского агротехнрологического университета имени Костычева прошли онлайн-обучение по программе «Инклюзивное волонтерство в университете».

С 16 по 30 ноября 25 учащихся узнавали о развитии и поддержке добровольчества в России, успешных инклюзивных практиках по сопровождению лиц с инвалидностью. Студенты представили свои проектные работы на тему «Мой опыт волонтера» и «Перспективы развития инклюзивного волонтерского движения в вузах».

10-11 декабря в рамках Всероссийского слета волонтеров состоялась онлайн-защита проектных работ. Их представили более 50 университетов страны.

Команда рязанского агроуниверситета защищала проект на тему «Канистерапия» — оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья через общение с животными. Студенты рассказали о возможностях использования собак в реабилитации детей с ОВЗ и детей-инвалидов.

Команда РГАТУ заняла 3 место среди вузов России.