Стало известно, продлят ли рязанским школьникам зимние каникулы

Николай Любимов отметил, что необходимо соблюдать меры профилактики. По его словам, это позволит избежать ограничений, которые вводили в первую волну пандемии

В понедельник, 14 декабря, Николай Любимов во время прямого эфира рассказал, продлят ли рязанским школьникам зимние каникулы. Губернатор сообщил, что на данный момент этого делать не планируют, но все будет зависеть от эпидемической ситуации.

При этом, Николай Любимов отметил, что необходимо соблюдать меры профилактики. По его словам, это позволит избежать ограничений, которые вводили в первую волну пандемии.