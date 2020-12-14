Губернатор объяснил работу рязанских детсадов 31 декабря

Рязанский губернатор Николай Любимов рассказал, будут ли работать детсады 26 и 31 декабря. Об этом он говорил во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря.

Рязанский губернатор Николай Любимов объяснил работу детсадов 26 и 31 декабря. Об этом он рассказал во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря.

«Многие все равно будут работать, поэтому потребность в детсадах остается. Мы идем людям навстречу и не закрываем детсады 26 и 31 декабря. Также было и в прошлом году», — отметил политик.