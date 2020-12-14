С начала года в Рязани нашли 12 незаконных «врезок» в газопровод

В краже газа уличили и физические, и юридические лица. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,5 млн рублей.

С начала 2020 года в Рязанской области обнаружили 12 случаев незаконного подключения к действующей системе газоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

В краже газа уличили и физические, и юридические лица. Общая сумма причиненного ущерба составила более 2,5 млн рублей. Больше всего случаев хищения газа зафиксировали в Рязанском районе.

Пятерых физических лиц оштрафовали на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. Одному юрлицу вынесли предупреждение, суд постановил полностью возместить ущерб в размере 2 млн 237 тысяч рублей.

Кроме того, двоих потребителей осудили по части 1 статьи 215.3 УК за повторное нарушение. В отношении еще одного рассматривается вопрос о привлечении к уголовной ответственности по пункту «б» части 3 статьи 158 УК.

«Каждый случай самовольного подключения — это не только нанесение материального ущерба поставщику газа, но, в первую очередь, угроза жизни и здоровью людей. В любой момент действия нарушителей могут привести к пожарам, взрывам и человеческим жертвам», — отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Леонид Кретов.