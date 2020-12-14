Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности
15 и 16 декабря в регионе ожидается снег, местами умеренный. Температура воздуха опустится до -15 градусов, а ветер усилится до 12 метров в секунду.
Рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности из-за возможной непогоды. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».
15 и 16 декабря в регионе ожидается снег, местами умеренный. Температура воздуха опустится до -15 градусов, а ветер усилится до 12 метров в секунду.
«На отдельных участках трасс из-за тумана ожидается снижение видимости до 300-500 метров», — предупредили водителей.