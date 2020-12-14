Рязанские рабочие добились выплаты почти двух миллионов долга по зарплате

Долг перед 33 работниками составлял 1 867 780 рублей. Кроме того, выяснилось, что работодатель не произвел расчет по зарплате в день увольнения, а также не выдал трудовые книжки четырем работникам.

Рабочие транспортного предприятия в Клепиковском районе добились выплаты почти двух миллионов долгов по зарплате. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила пресс-служба рязанской прокуратуры.

Долг перед 33 работниками составлял 1 867 780 рублей. Кроме того, выяснилось, что работодатель не произвел расчет по зарплате в день увольнения, а также не выдал трудовые книжки четырем работникам.

В адрес гендиректора предприятия внесли представление об устранении нарушений. Виновное лицо привлекли к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП.

В настоящий момент долг по зарплате работникам выплатили.