Рязанские рабочие добились выплаты почти двух миллионов долга по зарплате
Долг перед 33 работниками составлял 1 867 780 рублей. Кроме того, выяснилось, что работодатель не произвел расчет по зарплате в день увольнения, а также не выдал трудовые книжки четырем работникам.
Рабочие транспортного предприятия в Клепиковском районе добились выплаты почти двух миллионов долгов по зарплате. Об этом в понедельник, 14 декабря,
Долг перед 33 работниками составлял 1 867 780 рублей. Кроме того, выяснилось, что работодатель не произвел расчет по зарплате в день увольнения, а также не выдал трудовые книжки четырем работникам.
В адрес гендиректора предприятия внесли представление об устранении нарушений. Виновное лицо привлекли к ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП.
В настоящий момент долг по зарплате работникам выплатили.