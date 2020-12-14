Рязанка зарезала гостью
По данным следствия, в ночь на понедельник, 11 декабря, женщины пили алкоголь и поссорились. Хозяйка дома 1979 года рождения взяла нож и ударила им подругу в грудь.
Рязанка зарезала гостью. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.
По данным следствия, в ночь на понедельник, 11 декабря, женщины пили алкоголь и поссорились. Хозяйка дома 1979 года рождения взяла нож и ударила им подругу в грудь. 43-летняя женщина умерла на месте.
На рязанку завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Ее арестовали.
Следователи собирают доказательства.