Рязанка зарезала гостью

По данным следствия, в ночь на понедельник, 11 декабря, женщины пили алкоголь и поссорились. Хозяйка дома 1979 года рождения взяла нож и ударила им подругу в грудь.

Рязанка зарезала гостью. Об этом сообщила пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, в ночь на понедельник, 11 декабря, женщины пили алкоголь и поссорились. Хозяйка дома 1979 года рождения взяла нож и ударила им подругу в грудь. 43-летняя женщина умерла на месте.

На рязанку завели дело по части 1 статьи 105 УК («Убийство»). Ее арестовали.

Следователи собирают доказательства.