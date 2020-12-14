Рязанцы заявили об опасности неправильно установленных дорожных знаков в Горроще

Это создает опасную ситуацию для водителей и пешеходов, написали активисты в группе «Городские проекты в Рязани». Они направили обращение в администрацию города.

Рязанцы заявили, что в Горроще неправильно установили дорожные знаки. Это создает опасную ситуацию для водителей и пешеходов, написали активисты в группе «Городские проекты в Рязани».

Отмечается, что после ремонта на улице Татарской в районе перекрестка со 2-ым Осенним переулком знаки пешеходного перехода установили слишком далеко от дороги — на расстоянии 3,6 и 4 метра. При этом по ГОСТУ они должны быть не дальше 2,5 метра.

«Водители поздно замечают знаки при движении со стороны моста, а знак по правой стороне из-за забора и дерева можно заметить буквально за 15 метров до пешеходного перехода. Сейчас там полностью отсутствует разметка, хотя бы временная, которая могла бы подсказать водителям, что следует сбросить скорость и быть внимательнее», — говорится в сообщении.

Активисты направили обращение в администрацию города.