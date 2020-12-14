Рязанцам напомнили о перечислении выплат на карты «Мир»

Тем, кто получает выплаты на карты других платежных систем, нужно перейти на карты «Мир» до 31 декабря 2020 года. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

Пенсионный фонд напомнил рязанцам, что в с 1 января 2021 года пенсии и соцвыплаты будут перечислять на банковские карты только через систему «МИР».

Тем, кто получает выплаты на карты других платежных систем, нужно перейти на карты «Мир» до 31 декабря 2020 года. Если при переходе на «Мир» изменятся реквизиты расчетного счета, то об этом нужно будет сообщить в ПФР — в электронном виде через Госуслуги или через МФЦ.

Для тех, кто получает соцвыплаты через отделения почты, ничего не изменится.