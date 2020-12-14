Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года

В Россию нельзя поставлять сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, княжества Лихтенштейн и Великобритании.

Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года. Документ опубликовали на портале правовой информации.

В Россию нельзя поставлять сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, княжества Лихтенштейн и Великобритании.

Напомним, запрет действует с августа 2014 года, когда страны начали вводить антироссийские санкции.