Россия продлила продовольственное эмбарго до конца 2021 года
В Россию нельзя поставлять сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, княжества Лихтенштейн и Великобритании.
Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года. Документ
В Россию нельзя поставлять сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, княжества Лихтенштейн и Великобритании.
Напомним, запрет действует с августа 2014 года, когда страны начали вводить антироссийские санкции.