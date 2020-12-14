Роспотребнадзор установил, с кого началось распространение коронавируса в России

К потенциальному завозу коронавируса в России были готовы с января. Об этом глава ведомства Анна Попова рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Роспотребнадзор установил, с кого началось распространение коронавируса в России. Об этом глава ведомства Анна Попова рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Первые три случая COVID-19 завезли в страну из Китая, но они не дали распространения инфекции. Пациента, с которого это началось, зафиксировали 1 марта. По словам Поповой, уже к 17 марта в России был сотый случай заболевания.

К потенциальному завозу коронавируса в России были готовы с января, добавила глава Роспотребнадзора.