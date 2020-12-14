Ремонтники украли из квартиры рязанки золото
Горожанка наняла двоих мужчин, чтобы они сделали в ее квартире косметический ремонт. Когда женщина приняла их работу и вернулась в свой дом, она заметила пропажу золотых украшений. По оценкам хозяйки, они стоят более 150 тысяч рублей.
Ремонтники украли из квартиры рязанки золото. Об этом в понедельник, 14 декабря,
Горожанка наняла двоих мужчин, чтобы они сделали в ее квартире косметический ремонт. Когда женщина приняла их работу и вернулась в свой дом, она заметила пропажу золотых украшений. По оценкам хозяйки, они стоят более 150 тысяч рублей.
Оперативники нашли 40-летних рабочих. Выяснилось, что они успели продать краденое.
Злоумышленников задержали. На них завели дела по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.