Ремонтники украли из квартиры рязанки золото

Горожанка наняла двоих мужчин, чтобы они сделали в ее квартире косметический ремонт. Когда женщина приняла их работу и вернулась в свой дом, она заметила пропажу золотых украшений. По оценкам хозяйки, они стоят более 150 тысяч рублей.

Ремонтники украли из квартиры рязанки золото. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Горожанка наняла двоих мужчин, чтобы они сделали в ее квартире косметический ремонт. Когда женщина приняла их работу и вернулась в свой дом, она заметила пропажу золотых украшений. По оценкам хозяйки, они стоят более 150 тысяч рублей.

Оперативники нашли 40-летних рабочих. Выяснилось, что они успели продать краденое.

Злоумышленников задержали. На них завели дела по части 2 статьи 158 УК («Кража»). Мужчинам грозит до пяти лет тюрьмы.