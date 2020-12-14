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Полиция ищет рязанцев, обманутых строительным магазином
По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полиция ищет рязанцев, которых обманула фирма ООО «СтройТехЦентр». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Несколько жителей региона уже заявили о том, что им не доставили строительные материалы. По факту мошенничества в особо крупном размере возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК.

Тех, кто стал жертвой «СтройТехЦентра», просят обратиться по телефонам: 02 или 102/112.