Оперштаб сообщил о состоянии пациентов с СOVID-19 в рязанских больницах

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил о состоянии пациентов с СOVID-19 в больницах. По данным на понедельник, 14 декабря, в стационарах лечат 577 человек, в том числе пятерых детей. Накануне пациентов было 574.

Оперштаб при рязанском правительстве сообщил о состоянии пациентов с СOVID-19 в больницах. По данным на понедельник, 14 декабря, в стационарах лечат 577 человек, в том числе пятерых детей. Накануне пациентов было 574.

Ссостояние 78 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 431 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 68 человек, из них 27 подключили к аппаратам ИВЛ.