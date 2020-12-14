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ООО «РГМЭК» раскрывает информацию за ноябрь 2020 года
ООО «РГМЭК» сообщает информацию о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг за ноябрь 2020 года.

ООО «РГМЭК» в соответствии с п.п. 12, 16 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии», сообщает информацию о структуре и объеме затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг за ноябрь 2020 года.

Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров, работ и услуг за ноябрь 2020 года.