Найдена особенность иммунитета, влияющая на тяжесть COVID-19

В крови заразившихся коронавирусом нашли большое количество «неправильных» антител, которые не борются с вирусом, а атакуют органы, ткани и саму иммунную систему. По данным специалистов, от количества этих антител зависит тяжесть течения болезни.

Ученые из Йельского университета нашли особенность иммунитета, влияющая на тяжесть COVID-19. Согласно их исследованиям, речь идет о аутоагрессивных антителах, передает ТАСС со ссылкой на The Guardian.

В крови заразившихся коронавирусом нашли большое количество «неправильных» антител, которые не борются с вирусом, а атакуют органы, ткани и саму иммунную систему. По данным специалистов, от количества этих антител зависит тяжесть течения болезни.

Ученые также считают, что резкий рост аутоагрессивных антител при заражении COVID-19 может привести к проблемам со здоровьем: эти антитела могут надолго «пережить» коронавирус.

Отмечается, что это первоначальные результаты этих исследований, их нужно проверять и подтверждать.