На парковке «Премьера» арестовали «Приору» должника

Долг мужчины составил 372 тысячи 103 рубля, сообщила пресс-служба регионального УФССП. Если мужчина не погасит долг, его машину продадут.

Приставы арестовали Lada Priora рязанца, который не вносил платежи по кредиту с 2018 года. Долг мужчины составил 372 тысячи 103 рубля, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Когда рязанец подошел к машине, он встретил ожидавших его приставов. Те предварительно оценили Priora в 150 тысяч рублей и после заполнения документов передали авто владельцу на ответственное хранение.

Если мужчина не погасит долг, его машину продадут.