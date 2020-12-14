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На парковке «Премьера» арестовали «Приору» должника
Долг мужчины составил 372 тысячи 103 рубля, сообщила пресс-служба регионального УФССП. Если мужчина не погасит долг, его машину продадут.

Приставы арестовали Lada Priora рязанца, который не вносил платежи по кредиту с 2018 года. Долг мужчины составил 372 тысячи 103 рубля, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Когда рязанец подошел к машине, он встретил ожидавших его приставов. Те предварительно оценили Priora в 150 тысяч рублей и после заполнения документов передали авто владельцу на ответственное хранение.

Если мужчина не погасит долг, его машину продадут.