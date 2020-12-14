На Кузбассе сын ограбил мать почти на 300 тысяч

На Кузбассе сын ограбил мать почти на 300 тысяч. Он потерял на месте преступления документы на свое имя.

На Кузбассе сын ограбил мать и потерял на месте преступления документы на свое имя. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает VSE42.ru .

43-летняя потерпевшая обратилась в полицию из-за кражи украшений на сумму 270 000 рублей. В краже заподозрили 23-летнего сына потерпевшей, который проживал с ней вместе. На месте преступления обнаружили билет ломбарда на имя подозреваемого. Молодого человека задержали. Он полностью признал свою вину.

В отношении похитителя возбуждено дело по статье 158 УК (кража). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.