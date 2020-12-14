Минздрав: вакцину от COVID-19 поставили во все регионы

В понедельник, 14 декабря, глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцину от COVID-19 поставили во все регионы, передает РИА Новости. По словам министра, вакцинация — то, что поможет прервать череду распространения коронавируса.