\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
-6°
Вск, 20
-10°
Пнд, 21
-6°
ЦБ USD 73.32 0.34 19/12
ЦБ EUR 89.83 0.54 19/12
Нал. USD 73.5 / 75.35 16:59
Нал. EUR 89.8 / 90.45 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
Вчера 13:41
4 660
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
4 737
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
6 673
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
15 842
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Министр транспорта региона пообещал сделать дороги на порядок качественнее и безопаснее
Министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Решетник пообещал сделать дороги на порядок качественнее и безопаснее. По его словам, в том поможет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал по всей стране в 2019 году.

Министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Решетник пообещал сделать дороги на порядок качественнее и безопаснее. По его словам, в том поможет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал по всей стране в 2019 году.

В первый год реализации нацпроекта в Рязанской области в общей сложности отремонтировано 166 км дорог. Это 140 км региональных трасс и 26 км дорог местного значения.

Для приведения дорог в нормативное состояние было уложено почти 1,5 млн кв. метров асфальтобетона и нанесено около 90 тыс. кв. м дорожной разметки. Кроме приведения в порядок самого дорожного полотна, нацпроект предусматривает работы по обновлению дорожной инфраструктуры и повышению безопасности движения.

В 2019 году было установлено 3615 дорожных знаков, построено 25 км линий электроосвещения в 15 населенных пунктах, заменено и установлено 9 км барьерных и 6,5 км пешеходных ограждений, устроена 31 искусственная неровность. Кроме того, было установлено и модернизировано четыре светофорных объекта.

По словам Вадима Решетника, в первый же год реализации нацпроекта на выполнение поставленных задач были направлены значительные средства. Общий бюджет реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязанской области на 2019 год составил 2,7 млрд рублей. Из них чуть менее двух миллиардов — из федерального бюджета, остальные средства были выделены из областного бюджета. В 2020 году работы по нацпроекту продолжились, причем в более значительных объемах.

В перечне нацпроекта на этот год — 216 объектов. В этом строительном сезоне отремонтировано около 220 км автодорог, построено порядка 40 км линий электроосвещения в 22 населенных пунктах. Кроме того, установлено 6,5 тыс. дорожных знаков, около 20 км барьерного ограждения, столько же — ограждений для пешеходов, нанесено более 700 тыс. пог. м дорожной разметки, утроено несколько десятков искусственных неровностей.

В рамках работ по нацпроекту на автомобильных дорогах региона уложено более 1,5 млн кв. м асфальтобетонного покрытия.

Вопросы повышения безопасности дорожного движения глава минтранса Рязанской области отметил как еще один важный аспект в реализации нацпроекта. Только в этом году в Рязани и Рязанской области обустроено 123 пешеходных перехода.

Всего же по итогам очередного года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязанской области доля автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 26,5%. А в Рязанской агломерации доля дорог в нормативном состоянии превысила уже 75%. При этом снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, то есть аварийно-опасных участков, на дорожной сети Рязанской области составило 60%. И уже составлен основной перечень объектов дорожного нацпроекта на 2021 год.

Более того, сейчас идет активная стадия кампании по контрактации. Определив большую часть подрядных организаций уже в этом году, будет обеспечено своевременное начало работ: подрядчики выйдут на объекты в первые же дни, как только позволят погодные условия.

«В конечном итоге наша цель — сделать наши дороги на порядок качественнее и безопаснее», — подчеркнул Вадим Решетник.