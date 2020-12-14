Министр транспорта региона пообещал сделать дороги на порядок качественнее и безопаснее

Министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Решетник пообещал сделать дороги на порядок качественнее и безопаснее. По его словам, в том поможет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал по всей стране в 2019 году.

Министр транспорта и автомобильных дорог области Вадим Решетник пообещал сделать дороги на порядок качественнее и безопаснее. По его словам, в том поможет национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который стартовал по всей стране в 2019 году.

В первый год реализации нацпроекта в Рязанской области в общей сложности отремонтировано 166 км дорог. Это 140 км региональных трасс и 26 км дорог местного значения.

Для приведения дорог в нормативное состояние было уложено почти 1,5 млн кв. метров асфальтобетона и нанесено около 90 тыс. кв. м дорожной разметки. Кроме приведения в порядок самого дорожного полотна, нацпроект предусматривает работы по обновлению дорожной инфраструктуры и повышению безопасности движения.

В 2019 году было установлено 3615 дорожных знаков, построено 25 км линий электроосвещения в 15 населенных пунктах, заменено и установлено 9 км барьерных и 6,5 км пешеходных ограждений, устроена 31 искусственная неровность. Кроме того, было установлено и модернизировано четыре светофорных объекта.

По словам Вадима Решетника, в первый же год реализации нацпроекта на выполнение поставленных задач были направлены значительные средства. Общий бюджет реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязанской области на 2019 год составил 2,7 млрд рублей. Из них чуть менее двух миллиардов — из федерального бюджета, остальные средства были выделены из областного бюджета. В 2020 году работы по нацпроекту продолжились, причем в более значительных объемах.

В перечне нацпроекта на этот год — 216 объектов. В этом строительном сезоне отремонтировано около 220 км автодорог, построено порядка 40 км линий электроосвещения в 22 населенных пунктах. Кроме того, установлено 6,5 тыс. дорожных знаков, около 20 км барьерного ограждения, столько же — ограждений для пешеходов, нанесено более 700 тыс. пог. м дорожной разметки, утроено несколько десятков искусственных неровностей.

В рамках работ по нацпроекту на автомобильных дорогах региона уложено более 1,5 млн кв. м асфальтобетонного покрытия.

Вопросы повышения безопасности дорожного движения глава минтранса Рязанской области отметил как еще один важный аспект в реализации нацпроекта. Только в этом году в Рязани и Рязанской области обустроено 123 пешеходных перехода.

Всего же по итогам очередного года реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Рязанской области доля автодорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 26,5%. А в Рязанской агломерации доля дорог в нормативном состоянии превысила уже 75%. При этом снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, то есть аварийно-опасных участков, на дорожной сети Рязанской области составило 60%. И уже составлен основной перечень объектов дорожного нацпроекта на 2021 год.

Более того, сейчас идет активная стадия кампании по контрактации. Определив большую часть подрядных организаций уже в этом году, будет обеспечено своевременное начало работ: подрядчики выйдут на объекты в первые же дни, как только позволят погодные условия.

«В конечном итоге наша цель — сделать наши дороги на порядок качественнее и безопаснее», — подчеркнул Вадим Решетник.