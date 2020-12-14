Мэрия выяснит, почему на улице 2-ой Механизаторов убрали контейнеры

Такое поручение во время совещания 14 декабря дала глава администрации Елена Сорокина. После того, как рязанца пожаловались на образовавшуюся здесь свалку, мусор убрали — вывезли более 12 кубометров отходов.

Мэрия выяснит, почему на улице 2-ой Механизаторов убрали мусорный контейнер. Такое поручение во время совещания 14 декабря дала глава администрации Елена Сорокина .

После того, как рязанца пожаловались на образовавшуюся здесь свалку, мусор убрали — вывезли более 12 кубометров отходов.

«Равнодушное отношение к своим обязанностям неприемлемо. От работы городских служб зависит качество жизни многих людей. И чистота на городских территориях и своевременный вывоз отходов — это то основное, что мы должны обеспечить совместно с региональным оператором», — подчеркнула мэр.

Также Сорокина поставила задачу назначить дежурных на время новогодних каникул.

«Все подразделения администрации, а также муниципальные предприятия должны работать бесперебойно, — заявила она. — Город — ежедневно убираться, мусор — вывозиться, аварийные ситуации — оперативно ликвидироваться. 29 декабря мы проведем большое совещание, на котором определим основные направления работы и утвердим график на праздничные дни». Кроме того, Сорокина дала поручение информировать о ходе судебного заседания по вопросу обжалования ООО «РВК-Центр» отказа администрации в заключении концессионного соглашения, которое назначено на 17 декабря.

«МП „Водоканал“ — важный объект, обеспечивающий жизнедеятельность всего города. Мы планомерно идем по пути его дальнейшего развития и не видим необходимости отдавать в „частные руки“. Нашу позицию поддерживает лично губернатор Николай Любимов», — сказала мэр.