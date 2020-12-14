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Маткапитал предложили тратить для образования родителей
Маткапитал могут разрешить использовать на образование родителей. после рождения ребенка женщина часто теряет квалификацию. Чтобы этого не допустить, предлагается разрешить тратить деньги на ее дальнейшее образование.

Маткапитал могут разрешить использовать на образование родителей. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщают «Известия».

С этим предложением выступили депутаты от «Единой России». В документе отмечается, что после рождения ребенка женщина часто теряет квалификацию. Цель материнского капитала повысить статус матери, но ограничения по его использованию не позволяют ей это сделать. Поэтому депутаты предлагают разрешить тратить деньги на дальнейшее образование матери. «Предложение расширить возможность использования маткапитала на образование матери вполне обоснованно, поскольку одновременно позволяет и самореализоваться женщине, и защищает интересы семьи. От уровня дохода работающей мамы напрямую зависит качество жизни детей, а в неполных семьях зачастую зависит полностью. Поэтому позволить женщине самой принять решение, на чье образование — свое или ребенка — потратить материнский капитал, означает помочь ей получить новую профессию, дополнительные навыки, которые, в свою очередь, дадут возможность и содержать семью, и воспитывать детей, и обеспечить их образованием», — утверждает один из авторов идеи Виктор Зубарев.