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Любимов рассказал о строительстве нового онкодиспансера в Рязани
Стоимость строительства медучреждения оценивается более чем в 5,5 миллиарда рублей. Новый корпус будет включать стационар на 250 мест, 10 операционных, поликлинику, вспомогательные помещения.

Во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря, губернатор Николай Любимов рассказал о строительстве нового онкодиспансера в Рязани. Работы должны завершить к концу 2022 года.

Стоимость строительства медучреждения оценивается более чем в 5,5 миллиарда рублей. Новый корпус будет включать стационар на 250 мест, 10 операционных, поликлинику, вспомогательные помещения.

Сейчас идет строительство основного здания, завершена котельная. Работы ведутся по графику.

«К 2024 году следует не только снизить смертность от рака, но и увеличить охват населения профилактическими осмотрами», — отметил Николай Любимов.