Любимов рассказал о помощи пострадавшим от взрывов в Скопинском районе

Пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

В понедельник, 14 декабря, во время прямого эфира Николай Любимов рассказал о помощи пострадавшим в результате ЧС в Скопинском районе. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Из-за взрывов и пожара в воинской части пострадавшими признали 65 человек. Первые выплаты по 10 тысяч рублей получили 63 человека, еще один получит компенсацию в ближайшее время. Семье погибшей женщины выплатили миллион рублей.

По словам Любимова, на покупку вещей первой необходимости из резервного фонда рязанского правительства Рязанской области выделили более 5,5 миллиона рублей.

Из федерального бюджета направили почти 219 миллионов. Деньги пойдут на помощь тем, кто частично или полностью потерял жилье, а также на строительство нового ФАПа в поселке Шелемишевские хутора, строительство и восстановление объектов теплоснабжения и «другие мероприятия по ликвидации последствий пожара и взрывов».

«Мы продолжаем работать с Минобороны РФ с тем, чтобы люди получили компенсацию. ЧС в Желтухинском признана страховым случаем. Сейчас в поселке работают представители Минобороны и Ингосстраха. По каждой конкретной ситуации ведется скрупулезная работа: оцениваются потери, от людей принимаются документы. Когда закончится эта работа, пострадавшим будут выплачены компенсации», — уточнил губернатор.

Он отметил, что суммы компенсаций будут рассчитывать индивидуально.

Напомним, пожар и взрывы на территории воинской части в поселке Желтухинский Скопинского района произошли 7 октября. ЧП устранили 9 октября. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Одна из пострадавших скончалась в больнице.