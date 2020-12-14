Любимов: пришло время менять советские детские площадки

Вопрос об «уничтожения старых советских каруселей» губернатору задала рязанка. Женщина пожаловалась, что «детские площадки, которые проработают еще сто лет, меняют на новые — одноразовые и несуразные».

Николай Любимов прокомментировал демонтаж советских детских площадок во время прямого эфира в «Одноклассниках» во вторник, 14 декабря. По словам губернатора, они износились и стали опасными.

«Неплохие были площадки, в детстве мы много времени на них провели. Это про них песенка о крылатых качелях. Но пришло время менять их на более современные крепкие конструкции», — рассказал Николай Любимов.

Вопрос об «уничтожении старых советских каруселей» губернатору задала рязанка. Женщина пожаловалась, что «детские площадки, которые проработают еще сто лет, меняют на новые — одноразовые и несуразные».