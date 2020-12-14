Любимов оценил необходимость введения локдауна в Рязанской области

Об этом губернатор сообщил во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря. Он напомнил, что в школах Рязани действует веерная форма обучения.

Николай Любимов оценил необходимость введения локдауна в Рязанской области. Об этом губернатор сообщил во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря.

«Необходимости в этом [локдауне] нет, но ограничения нужно сохранить. Мы ввели их в регионе быстро, и это решение себя оправдало», — заявил политик.

Он напомнил, что в школах Рязани действует веерная форма обучения.