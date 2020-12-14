Любимов объяснил, для чего Рязани второй мост через Оку

«Мост реально поможет решить проблемы Рязани и других близлежащих районов. Мы сможем пустить в обход Рязани транспорт с трассы М-5 на на Владимирскую и Нижегородскую область. Два моста это лучше, чем мост один, который иногда требуется перекрыть», — отметил политик.

Николай Любимов объяснил, для чего Рязани второй мост через Оку. Об этом рязанский губернатор заявил во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря.

«Мост-дублер через Оку — стратегически важный объект. Он реально поможет решить проблемы Рязани и других близлежащих районов. Мы сможем пустить в обход Рязани транспорт с трассы М-5 на на Владимирскую и Нижегородскую область. Это позитивно скажется на дорожном движении в Рязани. Два моста это лучше, чем мост один, который иногда требуется перекрыть», — отметил политик.

Губернатор заявил, что мост не будет платным. Он соединит дорогу Рязань-Спасск и путь от трассы М-5 до Дядькова. Примерная стоимость объекта — 12 млрд рублей.