Инвесторы отказались от строительства Северного обхода в Рязани

«Проект второй и третьей очереди проекта есть. Мы работали с инвесторами в течение двух лет, но инвестору [проект] не очень интересен. Проходная способность и количество транспорта по второй и третьей очереди Северного обхода их не устраивает», — заявил политик.

Инвесторы отказались от строительства Северного обхода в Рязани. Об этом заявил губернатор Николай Любимов во время прямой линии в понедельник, 14 декабря.

«Проект второй и третьей очереди проекта есть. Мы работали с инвесторами в течение двух лет, но инвестору [проект] не очень интересен. Проходная способность и количество транспорта по второй и третьей очереди Северного обхода их не устраивает», — заявил политик.

Теперь регион обратился в Минтранс с просьбой достроить объект за счет средств федерального бюджета.

Напомним, дорогу планировали сделать платной. Строительство за счет инвестора хотели начать в 2021 году. Второй этап Серверного обхода длиной 14,3 километра должен пройти по пойме реки в обход Кащева и Недостоева и выйдет на 177-м километре трассы М-5 в районе Тюшева.