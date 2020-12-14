Губернатор оценил ролик про рязанскую киберпанк-ферму

Николай Любимов прокомментировал ролик про рязанскую киберпанк-ферму во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря. Губернатор назвал видео позитивным и оригинальным.

Николай Любимов прокомментировал ролик про рязанскую киберпанк-ферму во время прямого эфира в понедельник, 14 декабря. Губернатор назвал видео позитивным и оригинальным.

Глава региона отметил, что в 2020 году область получила рекордные урожаи зерна. Выросло на 30% производства молока, а также мяса и яиц. Область возвращает в оборот земли, заброшенные в 90-е годы.

«Все сделано руками и талантом наших аграриев. И марсиане здесь ни при чем», — добавил Николай Любимов.

Напомним, ранее ролик о киперпанк-ферме оценил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.