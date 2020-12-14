Главврач Коммунарки назвал кризисные дни при ковиде

Главврач Коммунарки назвал кризисные дни в течении ковида. Это период от семи до десяти суток.

Главврач Коммунарки Денис Проценко рассказал, что период от семи до десяти суток самый сложный при лечении коронавируса. Об этом в понедельник, 14 декабря, сообщает РИА Новости.

«Есть много проявлений [ковида], мы сейчас проанализировали: есть и кожные проявления коронавируса, есть определенное воздействие на нервную систему, на центральную нервную систему, депрессия, какие-то парасуицидальные мысли. И мы это наблюдаем. Вообще, самый пик, пик всех проблем — это где-то седьмые-десятые сутки заболевания», — сказал Проценко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

По словам главврача Коммунарки, через больницу прошло больше 15 тысяч пациентов с ковидом.