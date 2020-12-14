ГК «Зеленый сад» открыла продажи в «Еврокласс-3»

На 9 гектарах возводятся пять 25-этажных домов — это целый благоустроенный квартал с собственной школой, просторными детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, безбарьерной средой.

Один из ведущих застройщиков региона объявил старт продаж квартир в ЖК «Еврокласс». ГК «Зеленый сад» приступила к строительству третьей очереди комплекса, который находится в Кальном.

На 9 гектарах возводятся пять 25-этажных домов — это целый благоустроенный квартал с собственной школой, просторными детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, безбарьерной средой. Жилой комплекс возводится по монолитно-каркасной технологии с использованием экологичных керамических блоков толщиной 200 мм производства Wienerberger, утепленных базальтовой ватой толщиной 120 мм производства «Технониколь», и декоративной отделкой фасадов краской, предусматривающей минимальное количество швов, что обеспечивает отличные показатели тепло- и шумоизоляции и позволяет начинать отделочные работы сразу после окончания строительства.

Безопасность жителям обеспечивает интеллектуальная система «Антитеррор», лифты с бесконтактным модулем управления. Во всех квартирах будет установлен базовый комплект системы «умный дом».

В третьей очереди предусмотрены улучшенные планировки с просторными кухнями-гостиными, почти во всех квартирах есть два санузла (даже в двухкомнатных), высота потолков 2,75 м, а на старте продаж огромный выбор high flat — квартир особого формата с высотой потолков 3,05 м.

«Еврокласс-3» — еще один дом ГК «Зеленый сад», который возводится по программе проектного финансирования с использованием эскроу-счетов. Это новая модель работы защищает в первую очередь покупателя. Застройщик не использует деньги дольщиков, а строит на собственные или заемные средства. Покупатели полностью защищены от всех рисков: при покупке квартиры в строящемся доме деньги поступают на специальный эскроу-счет, который открывается в аккредитованном банке. Это своего рода беспроцентный депозит, средства на котором замораживаются на определенный срок. Пока жилой комплекс не будет введен в эксплуатацию и как минимум один из участников строительства не оформит в собственность квартиру, банк не переведет деньги застройщику.

В строительной компании отметили, что покупка квартиры на самом старте продаж — лучшее время для вложения средств. Все подробности можно узнать по телефону 77-77-77.