Губернатор: реконструкцию моста у цирка ведут максимально оперативно

Полное завершение реконструкции планируется летом 2021 года. Стоимость работ — около 175 миллионов рублей.

Движение транспорта по мосту через Лыбедь начнется в декабре 2020 года — по одной полосе в обе стороны. Об этом напомнил губернатор Николай Любимов во время прямого эфира в «Одноклассниках» в понедельник, 14 декабря.

Полное завершение реконструкции планируется летом 2021 года. Стоимость работ — около 175 миллионов рублей. Уже проведены коммуникации, в частности водопровод. Сейчас ведется монтаж арочных конструкций.

Предполагается, что здесь появится длинная пешеходная зона и велодорожки. Лестницы будут оснащены электрическими подъемниками для людей с ограниченными возможностями.

«Работы ведутся максимально оперативно, без ущерба качеству, под постоянным контролем. На мосту даже установлены камеры видеонаблюдения, чтобы следить за работой», — отметил Николай Любимов.