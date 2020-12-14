Две рязанки открыли подпольные казино в Скопине
Две жительницы Новомичуринка 1992 и 1988 годов рождения незаконно установили игровые автоматы в многоквартирных домах. Одно заведение располагалось в доме на улице Комсомольской, второе — в Автозаводском микрорайоне.
Скопине нашли два подпольных казино. Об этом сообщил рязанский следком.
Две жительницы Новомичуринска 1992 и 1988 годов рождения незаконно установили игровые автоматы в многоквартирных домах. Одно заведение располагалось в доме на улице Комсомольской, второе — в Автозаводском микрорайоне.
На казино не было вывесок. Клиентами злоумышленниц были их знакомые.
Полицейские изъяли игровые автоматы.
На женщин завели дела по части 1 статьи 171.2 УК («Незаконные организация и проведение азартных игр»). Они помогали следствию, загладили причиненный ущерб. В итоге следователь ходатайствовал о прекращении дела, суд поддержал его позицию и назначил рязанкам по сто тысяч рублей судебного штрафа каждой.
Постановление не вступило в законную силу.